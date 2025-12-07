Slovakiya Avropa İttifaqının miqrasiya paktına qarşı çıxıb
- 07 dekabr, 2025
- 23:54
Slovakiya Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin daxili işlər nazirlərinin qarşıdan gələn iclasında qurumun miqrasiya paktını rədd edəcək.
"Report"un "TASR" xəbər agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ölkənin daxili işlər naziri Matus Şutay-Estok deyib.
"Biz qeyri-qanuni miqrasiyanı və qaçqınların Aİ ölkələri arasında məcburi bölüşdürülməsini rədd edirik. Bunun əvəzinə effektiv sərhəd mühafizəsinin tərəfdarıyıq və ərazimizdə kimin yaşayacağına qərar vermək üçün Slovakiyanın suveren hüququnda israr edirik", - deyə agentlik nazirdən sitat gətirib.
Xəbərə görə, Slovakiya qonşu Ukraynadan olan qaçqınları qəbul etməklə Aİ-nin digər üzv dövlətləri ilə həmrəylik nümayiş etdirir. Respublikada hər gün həmin ölkə vətəndaşlarından müvəqqəti müdafiə statusu almaq üçün onlarla müraciət qeydə alınır.