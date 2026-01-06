İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    "Liverpul" 17 yaşlı futbolçu transfer edib

    Futbol
    • 06 yanvar, 2026
    • 14:56
    Liverpul 17 yaşlı futbolçu transfer edib

    İngiltərənin "Liverpul" klubu 17 yaşlı futbolçu transfer edib.

    "Report" "Liverpool Echo"ya istinadən xəbər verir ki, klub yaxın günlərdə seneqallı Mor Ndiaye ilə müqavilə imzalayacaq.

    Münasibətlər rəsmiləşdikdən sonra futbolçunun "Liverpul"un U-21 komandasına qoşulacağı bildirilib.

    "Liverpul" yay transfer dönəmində daha bir gənc müdafiəçi - İfeanyi Ndukveni heyətinə qatmaq üçün "Austriya" (Avstriya) ilə danışıqlar aparır.

    Qeyd edək ki, M.Ndiaye Qətərdə keçirilən 17 yaşadək futbolçular arasında dünya çempionatında ölkəsinin millisinin heyətində iştirak edib.

