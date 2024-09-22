Следующий саммит лидеров QUAD пройдет в Индии в 2025 году

Следующий саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD; Австралия, Индия, США и Япония) пройдет в Индии в 2025 году.

Следующий саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD; Австралия, Индия, США и Япония) пройдет в Индии в 2025 году.

Как передает Report , об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома совместном заявлении лидеров стран QUAD по итогам саммита, прошедшего в субботу в Уилмингтоне (штат Делавэр).

"Следующая встреча министров иностранных дел состоится в 2025 году в США <...>, и следующий саммит "четверки" проведет Индия в 2025 году", - отмечается в заявлении.

Ожидается, что в будущем будут организованы также встреча министров торговли и промышленности стран QUAD и встреча лидеров финансовых учреждений для обсуждения инвестиций в Индо-Тихоокеанском регионе.