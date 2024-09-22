Следующий саммит лидеров QUAD пройдет в Индии в 2025 году

Следующий саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD; Австралия, Индия, США и Япония) пройдет в Индии в 2025 году.
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"Следующая встреча министров иностранных дел состоится в 2025 году в США <...>, и следующий саммит "четверки" проведет Индия в 2025 году", - отмечается в заявлении.
Ожидается, что в будущем будут организованы также встреча министров торговли и промышленности стран QUAD и встреча лидеров финансовых учреждений для обсуждения инвестиций в Индо-Тихоокеанском регионе.