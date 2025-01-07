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В Южной Корее снова выдали ордер на арест президента

В Южной Корее снова выдали ордер на арест президента Южнокорейский суд вновь выдал ордер на арест президента Республики Корея Юн Сок Ёля.
Другие страны
7 января 2025 г. 14:38
В Южной Корее снова выдали ордер на арест президента

Южнокорейский суд вновь выдал ордер на арест президента Республики Корея Юн Сок Ёля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Управлении антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих.

"7 января выдан ордер на арест, на который повторное заявление подало управление в отношении подозреваемого [по фамилии] Юн", - информировали в ведомстве. Днем ранее сотрудники управления подали в Западный окружной суд Сеула заявление на "ордер с целью продления срока действия ордера на арест".

Предыдущий ордер на арест действовал до 6 января включительно.

13.23

Cледователи будут готовиться ко второй попытке арестовать отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на главу управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) О Дон Суна.

По его словам, в CIO как следует подготовятся к исполнению ордера на арест, отдавая себе отчет в том, что "это может быть последняя возможность". При этом не уточнил когда суд может выдать второй ордер на арест Юн Сок Ёля.

Ранее в январе сотрудники CIO, получившие ордер на арест главы государства, не сумели произвести арест из-за сопротивления его охраны.

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