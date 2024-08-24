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Следователи начали допрос работников и осужденных ИК-19 по делу о захвате заложников

Следователи начали допрос работников и осужденных ИК-19 по делу о захвате заложников Следователи допрашивают работников исправительной колонии №19 в Волгоградской области после захвата заложников, в результате которого были убиты четыре человека.
Другие страны
24 августа 2024 г. 14:01
Следователи начали допрос работников и осужденных ИК-19 по делу о захвате заложников

Следователи допрашивают работников исправительной колонии №19 в Волгоградской области после захвата заложников, в результате которого были убиты четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"В ИК-19 после захвата заложников работает оперативно-следственная группа. Ведутся допросы работников колонии, а также осужденных", - заявили в правоохранительных органах.

В том числе устанавливается, как на территорию учреждения попали флаги запрещенных организаций, у заключенных оказались ножи, ножницы, мобильные телефоны, компоненты для взрывного устройства. Также ведутся проверки на наличие у осужденных запрещенных предметов.

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Версия на английском языке Investigators interrogate Russian prison staff, inmates over deadly hostage situation

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