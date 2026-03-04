Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Скотт Бессент: Глобальная пошлина в 15% начнет действовать в ближайшие дни

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 17:14
    Скотт Бессент: Глобальная пошлина в 15% начнет действовать в ближайшие дни

    Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что объявленный президентом США Дональдом Трампом 15-процентный глобальный тариф начнет действовать уже в ближайшие дни.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNBC.

    Бессент выразил уверенность, что американские тарифы в итоге вернутся к уровню, который существовал до решения Верховного суда США, признавшего незаконным "взаимные" пошлины администрации Трампа.

    Министр уточнил, что новые тарифы вводятся на основании раздела 122 Закона о торговле 1974 года и могут действовать не более 150 дней без одобрения Конгресса. За это время Управление торгового представителя США и Министерство торговли должны подготовить необходимые исследования, которые позволят при необходимости задействовать более устойчивые правовые инструменты для введения пошлин.

    Бессент добавил, что такие механизмы работают медленнее, но обладают более прочной юридической базой и ранее выдержали тысячи судебных исков.

    Скотт Бессент Глобальные пошлины
    Ты - Король

    Последние новости

    17:27
    Фото

    Туристический потенциал Азербайджана представлен в Германии

    Туризм
    17:23

    Оборот БФБ в январе-феврале 2026 года снизился почти на 35%

    Финансы
    17:19

    СМИ: Подлодка США потопила иранский военный корабль у берегов Шри-Ланки - ОБНОВЛЕНО - 2

    Другие страны
    17:18

    Исмет Алиев: В Азербайджане на 100 тыс. женщин приходится 46 фактов домашнего насилия

    Внутренняя политика
    17:14

    Скотт Бессент: Глобальная пошлина в 15% начнет действовать в ближайшие дни

    Другие страны
    17:12

    Стармер: Британия сотрудничает с США в операции по Ирану

    Другие страны
    17:06

    В Азербайджане за пять лет количество дел по алиментам выросло почти на 10 тыс.

    Внутренняя политика
    17:03
    Фото

    Орхан Зейналов: Ряд стран проявляют интерес к Транскаспийскому энергокоридору

    Энергетика
    16:55

    НАТО осудило запуск Ираном баллистической ракеты в сторону Турции

    В регионе
    Лента новостей