Скотт Бессент: Глобальная пошлина в 15% начнет действовать в ближайшие дни

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что объявленный президентом США Дональдом Трампом 15-процентный глобальный тариф начнет действовать уже в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNBC.

Бессент выразил уверенность, что американские тарифы в итоге вернутся к уровню, который существовал до решения Верховного суда США, признавшего незаконным "взаимные" пошлины администрации Трампа.

Министр уточнил, что новые тарифы вводятся на основании раздела 122 Закона о торговле 1974 года и могут действовать не более 150 дней без одобрения Конгресса. За это время Управление торгового представителя США и Министерство торговли должны подготовить необходимые исследования, которые позволят при необходимости задействовать более устойчивые правовые инструменты для введения пошлин.

Бессент добавил, что такие механизмы работают медленнее, но обладают более прочной юридической базой и ранее выдержали тысячи судебных исков.