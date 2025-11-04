Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Скончался бывший вице-президент США

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 15:35
    Скончался бывший вице-президент США

    Бывший вице-президент США Дик Чейни скончался в возрасте 84 лет из-за осложнений от пневмонии и болезни сердца.

    Как передает Report, об этом сообщил основатель портала Punchbowl Джейк Шерман.

    "Ричард Чейни, 46-й вице-президент Соединенных Штатов, умер прошлой ночью, 3 ноября 2025 года. Ему было 84 года... Бывший вице-президент умер из-за осложнений от пневмонии и болезни сердца и сосудов", - сообщил он.

    Дик Чейни США вице-президент пневмания
    ABŞ-nin keçmiş vitse-prezidenti vəfat edib

    Последние новости

    16:05

    Названы сроки полного ввода в эксплуатацию завода по опреснению морской воды в Азербайджане

    Промышленность
    16:05

    АПБА: В импортированном из Грузии картофеле обнаружены паразиты

    Здоровье
    16:02

    На Филиппинах из-за тайфуна "Калмаэги погибли 26 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:59

    ЕС выделяет Украине 1,8 млрд евро в рамках пятого транша помощи

    Другие страны
    15:57

    В Бакинском военном суде начался процесс по делу обвиняемого в госизмене

    Происшествия
    15:54

    Азербайджан и Алжир создают Совместную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству

    Внешняя политика
    15:43

    В Баку изменят схему движения ряда автобусных маршрутов в связи с Парадом Победы

    Инфраструктура
    15:43

    Дело обвиняемого в финансировании терроризма направлено в суд

    Происшествия
    15:40

    Сахиль Бабаев: Азербайджан впервые сократит дефицит сводного бюджета ниже 20% ненефтяного ВВП

    Финансы
    Лента новостей