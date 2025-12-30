Милли Меджлис утвердил льготы по госпошлине для семей шехидов и инвалидов войны

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Милли Меджлис
    • 30 декабря, 2025
    • 12:50
    Милли Меджлис принял в окончательном чтении поправки, расширяющие круг лиц, освобождаемых от уплаты государственной пошлины.

    Как сообщает Report, соответствующий законопроект о внесении изменений в законы "О государственной пошлине" и "О государственном реестре недвижимости" был принят на сегодняшнем пленарном заседании.

    Согласно поправкам, от уплаты государственной пошлины освобождаются лица, получившие инвалидность, защищая территориальную целостность, независимость и конституционный строй страны, а также при событиях 20 января 1990 года, при исполнении воинских и служебных обязанностей, включая службу на Чернобыльской АЭС, и члены семей шехидов.

    Освобождение распространяется на ряд услуг и юридических действий, связанных с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество.

    Милли Меджлис льготы госпошлины инвалиды войны семьи шехидов поправки в закон
