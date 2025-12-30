Милли Меджлис утвердил льготы по госпошлине для семей шехидов и инвалидов войны
- 30 декабря, 2025
- 12:50
Милли Меджлис принял в окончательном чтении поправки, расширяющие круг лиц, освобождаемых от уплаты государственной пошлины.
Как сообщает Report, соответствующий законопроект о внесении изменений в законы "О государственной пошлине" и "О государственном реестре недвижимости" был принят на сегодняшнем пленарном заседании.
Согласно поправкам, от уплаты государственной пошлины освобождаются лица, получившие инвалидность, защищая территориальную целостность, независимость и конституционный строй страны, а также при событиях 20 января 1990 года, при исполнении воинских и служебных обязанностей, включая службу на Чернобыльской АЭС, и члены семей шехидов.
Освобождение распространяется на ряд услуг и юридических действий, связанных с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество.