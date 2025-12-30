İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Dövlət rüsumu tutulmayan şəxslərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    • 30 dekabr, 2025
    • 12:11
    Dövlət rüsumu tutulmayan şəxslərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi son oxunuşda qəbul edilib

    Azərbaycanda dövlət rüsumu tutulmayan şəxslərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi haqqında dəyişikliklər son oxunuşda qəbul edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Dövlət rüsumu haqqında" və "Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında" qanunlara dəyişiklik layihəsi Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirə olunub.

    Qeyd edilib ki, qanunlara əlavə edilən yeni maddəyə görə, ölkənin ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi, 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar, həmçinin hərbi xidmət vəzifələrini (xidməti vəzifələrini), o cümlədən Çernobıl AES-də hərbi xidmət vəzifələrini (xidməti vəzifələrini) yerinə yetirməklə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş, habelə şəhid ailəsi statusu almış şəxslərdən bəzi xidmətlər və hüquqi hərəkətlər üçün dövlət rüsumu tutulmur.

    Bildirilib ki, həmin xidmətlər daşınmaz əmlaka mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı sənədlərin verilməsi ilə bağlıdır.

    Buraya aiddir:

    - daşınmaz əmlaka dair hüquqların dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı reyestrdən çıxarışın, texniki sənədlərin (pasport ve plan ölçü) verilməsi;

    - torpaq sahələri üzərində hüquqların qeydiyyatı üçün mərzçəkmə işlərinin görülməsi;

    - əmlak üzərində hüquqların məhdudlaşdırılmasına daşınmaz (yüklülüyünə) dair dövlət reyestrindən arayışın verilməsi,

    - ipotekanın dövlət qeydiyyatına alınması, eləcə də daşınmaz əmlaka dair digər hüquqi hərəkətlər.

    Qanun layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə çıxarılaraq üçüncü oxunuşda qəbul edilib.

    Milli Məclis Plenar iclas qanun layihəsi dovlət rüsumu

    Son xəbərlər

    12:27

    Zelenski müharibənin başa çataca biləcəyi tarixi açıqlayıb

    Digər ölkələr
    12:26

    Maliyyə naziri: "Beynəlxalq reytinq agentliklərinin indiki mövqeyi ilə kifayətlənmirik"

    Maliyyə
    12:25

    Azərbaycanda elektron siqaretlərin qadağası ilə bağlı layihə son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:24

    Bayram günlərinin kosmik hava proqnozu açıqlanıb

    Elm və təhsil
    12:23

    Məişət zorakılığından əziyyət çəkənlərin mühafizə orderi üçün rüsum ödəməməsi III oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:21

    Milli Məclis notariat hərəkətləri sirrinin saxlanılması qaydalarında dəyişikliyi III oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    12:20

    Parlament mədəni sərvətləri qəsdən məhv etməyə görə cəzaların sərtləşdirilməsini son oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    12:19

    Avtoxuliqanlıqla məşğul olan moped sürücülərinin cərimələnməsi haqqında dəyişiklik son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:19

    Milli Məclis əkin yerinin yandırılması ilə bağlı yeni cərimələri son oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti