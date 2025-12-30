Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане жертв домашнего насилия освободят от госпошлины за охранный ордер

    Милли Меджлис
    • 30 декабря, 2025
    • 12:52
    В Азербайджане жертв домашнего насилия освободят от госпошлины за охранный ордер

    Милли Меджлис на сегодняшнем пленарном заседании принял в последнем чтении поправки в закон "О государственной пошлине", освобождающие жертв домашнего насилия от уплаты государственной пошлины при обращении за долгосрочным охранным ордером.

    Как сообщает Report, выдача долгосрочного охранного ордера (на срок от 60 до 180 дней) судом возможна в случаях, когда в жалобе о домашнем насилии отсутствуют признаки состава преступления.

    Так, если лицо, совершившее домашнее насилие, не соблюдает требования выданного предупреждения и краткосрочного охранного ордера, пострадавший, соответствующий орган исполнительной власти или прокурор имеют право обратиться в суд в порядке особого производства для выдачи долгосрочного охранного ордера.

    В настоящее время согласно закону "О государственной пошлине" за подачу заявления по делу, рассматриваемому в порядке особого производства, установлена государственная пошлина в размере 100 манатов. При этом бюджетные организации освобождены от уплаты этих сборов за подачу исковых заявлений, других заявлений или жалоб в суды.

    Məişət zorakılığından əziyyət çəkənlərin mühafizə orderi üçün rüsum ödəməməsi III oxunuşda qəbul edilib

