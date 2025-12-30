Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Милли Меджлис
    • 30 декабря, 2025
    • 13:00
    • 30 декабря, 2025
• 13:00

ММ одобрил в III чтении запрет на аморальный контент в интернете

    Милли Меджлис в третьем чтении принял законопроект, запрещающий распространение в интернете информации, выражающей открытое неуважение к обществу и оскорбляющей общественную мораль.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки вносятся в закон "Об информации, информатизации и защите информации".

    Речь идет об информации, распространяемой публично в социальных сетях или различных интернет-ресурсах. В частности запрещается использование нецензурных выражений, жестов, создающих подобное впечатление, а также демонстрация частей тела в форме, противоречащей нормам общественной морали и национально-духовным ценностям.

    В проекте отмечается, что в последнее время в социальных сетях все чаще наблюдаются неэтичные публикации и призывы, выражающие неуважение к обществу и не соответствующие моральным ценностям. Подчеркивается, что такие процессы негативно воздействуют на общество, особенно влияют на подростков и молодежь, формируя у них искаженные модели поведения.

    Алгоритмы социальных сетей, продвигающие наиболее "вирусный" контент, дополнительно усиливают распространение подобных материалов.

    Разработчики инициативы считают, что действующее законодательство охватывает не все категории вредоносной информации, поэтому необходимо уточнить механизмы ответственности и усилить защиту детей и молодежи от вредного контента.

    Лента новостей