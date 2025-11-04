İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    ABŞ-nin keçmiş vitse-prezidenti vəfat edib

    Digər ölkələr
    • 04 noyabr, 2025
    • 15:38
    ABŞ-nin keçmiş vitse-prezidenti vəfat edib

    ABŞ-nin keçmiş vitse-prezidenti Dik Çeyni 84 yaşında vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Punchbowl" portalının təsisçisi Ceyk Şerman məlumat verib.

    "ABŞ-nin 46-cı vitse-prezidenti Riçard Çeyni noyabrın 3-də vəfat edib. O, 84 yaşında idi... Sabiq vitse-prezident pnevmoniya və ürək-damar xəstəliklərinin ağırlaşmasından vəfat edib", - o bildirib.

    ABŞ vitse-prezident Dik Çeyni
    Скончался бывший вице-президент США

