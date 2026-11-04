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    Skoda может пересмотреть спонсорство ЧМ по хоккею из-за участия России

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 13:10
    Skoda может пересмотреть спонсорство ЧМ по хоккею из-за участия России

    Чешский автопроизводитель Skoda Auto пересмотрит свое участие в качестве спонсора чемпионата мира по хоккею, если на турнире выступит сборная России.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

    Skoda, являющаяся официальным спонсором чемпионата с 1993 года, выступила против решения Спортивного арбитражного суда (CAS), разрешившего российским командам вновь участвовать в соревнованиях Международной федерации хоккея (IIHF).

    На прошлой неделе CAS отменил решение IIHF об отстранении российских команд, принятое после начала конфликта в Украине в 2022 году. Хоккейные федерации Норвегии, Дании, Швеции и Чехии заявили, что откажутся играть со сборной России на чемпионате мира 2027 года в Германии.

    Шведская мебельная компания AJ Products уже объявила об отказе от спонсорства предстоящего турнира из-за участия России. Финская Nokian Tyres также намерена прекратить его поддержку, если российская сборная будет допущена к соревнованиям.

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    Škoda may halt hockey world shampionship sponsorship over Russia
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