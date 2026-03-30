Сирия сообщила о крупномасштабной атаке БПЛА на свои базы вблизи иракской границы

Сирийская армия сообщила о крупномасштабной атаке беспилотников на несколько военных баз вблизи иракской границы, при этом большинство беспилотников были перехвачены.

Как передает Report, об этом агентству SANA сообщили в Командовании оперативных операций армии страны.

"Мы изучаем имеющиеся варианты действий и примем соответствующие меры для нейтрализации любой угрозы и предотвращения любой агрессии против сирийской территории", - сказано в сообщении.