Сирия открыла воздушное пространство и возобновила работу аэропорта Дамаска.

Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на Управление гражданской авиации по стране.

"Сирия вновь открыла все воздушные коридоры и возобновила воздушное сообщение; работа международного аэропорта Дамаска вернулась в нормальное русло, включая регулярные прилеты и вылеты", - сказано в сообщении ведомства.