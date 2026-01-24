Сирия не стала продлевать режим прекращения огня с СДС

Сирийское руководство не стало продлевать режим прекращения огня с группировкой "Сирийские демократические силы" (СДС).

Как передает Report со ссылкой на агентство SANA, это следует из заявления Министерства иностранных дел Сирии.

Данное решение ведомство обосновало тем, что СДС неоднократно запрашивали продление срока перемирия лишь для того, чтобы выиграть время.

"СДС по-прежнему не ответили утвердительно на предложение правительства, постоянно нарушая режим прекращения огня", - отметили в МИД Сирии, добавив, что это говорит о внутренних разногласиях и влиянии внешних сил.

В ведомстве также подчеркнули важность разоружения группировки и установление полного контроля правительства над военным потенциалом стране.