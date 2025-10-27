Сирия направляет делегацию в РФ для работы над возобновлением консульских услуг
- 27 октября, 2025
- 20:56
Техническая делегация Министерства иностранных дел Сирии направляется в Россию для разработки комплексного плана действий, направленного на возобновление консульских и административных услуг.
Как передает Report, об этом сообщает SANA со ссылкой на пресс-службу МИД Сирии.
В ходе визита планируется обеспечить бесперебойную работу консульских учреждений и предоставить сирийским гражданам, проживающим в России, услуги самого высокого уровня, отметили в ведомстве.
20:56
