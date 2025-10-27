İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Suriya konsulluq xidmətlərinin bərpası ilə bağlı Rusiyaya nümayəndə heyəti göndərir

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2025
    • 21:51
    Suriya konsulluq xidmətlərinin bərpası ilə bağlı Rusiyaya nümayəndə heyəti göndərir

    Suriya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) texniki nümayəndə heyəti konsulluq və inzibati xidmətlərin bərpasına yönəlmiş hərtərəfli fəaliyyət planı hazırlamaq üçün Rusiyaya səfər edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə SANA Suriya XİN-in mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    Nazirlikdən qeyd edilib ki, səfər zamanı konsulluq ofislərinin fasiləsiz fəaliyyətini və Rusiyada yaşayan Suriya vətəndaşlarına ən yüksək səviyyəli xidmətlər göstərilməsini təmin etmək planlaşdırılır.

    Suriya Rusiya konsulluq
    Сирия направляет делегацию в РФ для работы над возобновлением консульских услуг

    Son xəbərlər

    22:25

    Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    22:19

    HƏMAS daha bir İsrail girovunun cəsədini təhvil verəcək

    Digər ölkələr
    22:09

    Sudanda Çevik Cavab Qüvvələri Əl-Faşirdə əsas hərbi bazanı ələ keçirdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    21:58

    "Reuters": Şəkərin qiyməti son illərin ən aşağı səviyyəsinə enib

    ASK
    21:52
    Foto

    Göygöldə fermadan heyvanların oğurlanması ilə bağlı cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    21:51

    Suriya konsulluq xidmətlərinin bərpası ilə bağlı Rusiyaya nümayəndə heyəti göndərir

    Digər ölkələr
    21:37

    Zelenski: Ukrayna uzaqmənzilli zərbələrin coğrafiyasını genişləndirir

    Digər ölkələr
    21:28
    Foto

    Ermənistanın əsirliyində olmuş azərbaycanlıların işgəncələrə məruz qalması ilə bağlı yeni ifadələr elan olunub

    Hadisə
    21:18

    Orban Rusiya neftinə sanksiyaları Trampla müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti