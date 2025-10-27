Suriya konsulluq xidmətlərinin bərpası ilə bağlı Rusiyaya nümayəndə heyəti göndərir
Suriya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) texniki nümayəndə heyəti konsulluq və inzibati xidmətlərin bərpasına yönəlmiş hərtərəfli fəaliyyət planı hazırlamaq üçün Rusiyaya səfər edəcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə SANA Suriya XİN-in mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
Nazirlikdən qeyd edilib ki, səfər zamanı konsulluq ofislərinin fasiləsiz fəaliyyətini və Rusiyada yaşayan Suriya vətəndaşlarına ən yüksək səviyyəli xidmətlər göstərilməsini təmin etmək planlaşdırılır.
