Сирия: мирные жители спешно эвакуируются из Идлиба

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Гражданское население в массовом порядке покидает Идлиб на севере Сирии, после того как сирийская армия объявила о своих планах в ближайшие дни начать наступление на город.

Боевики-исламисты из нескольких группировок захватили Идлиб в субботу. В городе проживает более 100 тысяч человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, многие семьи эвакуируются не только из Идлиба, но и прилегающих к нему деревень.

Ночью город подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате чего погибли мирные жители.

Активисты правозащитных организаций утверждают, что сирийские военные убили по меньшей мере 15 заключенных в городской тюрьме, перед тем как в Идлиб вошли исламисты.

Ранее правительство Сирии заявило, что проводит перегруппировку войск, чтобы захватить Идлиб.