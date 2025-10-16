В Сирии арестовали двоюродного брата Башара Асада

В Сирии арестовали двоюродного брата свергнутого в декабре прошлого года президента Башара Асада - Намира Бади аль-Асада.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

"Сирийские силы безопасности арестовали Намира Бади аль-Асада, двоюродного брата Башара Асада",- отмечает источник агентства.

Дополнительной информации еще не поступало.

Ранее сообщалось, что сирийский лидер Ахмед Аш-Шараа во время визита в Москву планировал официально запросить выдачу Асада для суда над ним за преступления против сирийцев.