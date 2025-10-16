В Сирии арестовали двоюродного брата Башара Асада
16 октября, 2025
- 14:11
В Сирии арестовали двоюродного брата свергнутого в декабре прошлого года президента Башара Асада - Намира Бади аль-Асада.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.
"Сирийские силы безопасности арестовали Намира Бади аль-Асада, двоюродного брата Башара Асада",- отмечает источник агентства.
Дополнительной информации еще не поступало.
Ранее сообщалось, что сирийский лидер Ахмед Аш-Шараа во время визита в Москву планировал официально запросить выдачу Асада для суда над ним за преступления против сирийцев.
