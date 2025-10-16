İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Bəşər Əsədin əmisi oğlu həbs edilib

    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2025
    • 14:17
    Bəşər Əsədin əmisi oğlu həbs edilib

    Suriyada ötən ilin dekabrında devrilmiş prezident Bəşər Əsədin əmisi oğlu Namir Badi əl-Əsəd həbs edilib.

    Bu barədə "Report" "Əl-Ərəbiyyə" telekanalına istinadən məlumat verir.

    "Suriya təhlükəsizlik qüvvələri Bəşər Əsədin əmisi oğlu Namir Badi əl-Əsədi həbs ediblər", - agentliyin mənbəyi qeyd edir.

    Əlavə məlumat hələ daxil olmayıb.

    Daha əvvəl bildirilmişdi ki, Suriya lideri Əhməd Əş-Şaraa Moskvaya səfəri zamanı suriyalılara qarşı cinayətlərinə görə mühakimə olunması üçün Əsədin təhvil verilməsini rəsmi olaraq tələb etməyi planlaşdırıb.

    Əhməd əş-Şaraa Bəşşar Əsəd
    В Сирии арестовали двоюродного брата Башара Асада

    Son xəbərlər

    14:17

    Bəşər Əsədin əmisi oğlu həbs edilib

    Digər ölkələr
    14:13

    Gürcüstan DİN Valtoneni təxminən 2 min dollar cərimələyib

    Region
    14:12

    İlk etimadsızlıq səsverməsi Lekornyu üçün uğurlu olub

    Digər ölkələr
    14:12

    ABB səhmdarları 16 %-ə yaxın dividend qazana bilərlər

    Maliyyə
    14:12

    Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketini razılaşdıra bilməyib

    Digər ölkələr
    14:07

    Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktorunun vəziyyəti ağırlaşıb

    İncəsənət
    14:04
    Foto

    Şabranda Cüdo Təlim Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Fərdi
    14:03

    Paşinyan: Din xadimlərinin həbsi Azərbaycanla sülh prosesi ilə bağlı deyil

    Region
    14:00

    Azərbaycan millisinin futbolçusu: "Fransa ilə ev oyununda möcüzə edə bilərik" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti