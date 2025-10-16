Bəşər Əsədin əmisi oğlu həbs edilib
Digər ölkələr
- 16 oktyabr, 2025
- 14:17
Suriyada ötən ilin dekabrında devrilmiş prezident Bəşər Əsədin əmisi oğlu Namir Badi əl-Əsəd həbs edilib.
Bu barədə "Report" "Əl-Ərəbiyyə" telekanalına istinadən məlumat verir.
"Suriya təhlükəsizlik qüvvələri Bəşər Əsədin əmisi oğlu Namir Badi əl-Əsədi həbs ediblər", - agentliyin mənbəyi qeyd edir.
Əlavə məlumat hələ daxil olmayıb.
Daha əvvəl bildirilmişdi ki, Suriya lideri Əhməd Əş-Şaraa Moskvaya səfəri zamanı suriyalılara qarşı cinayətlərinə görə mühakimə olunması üçün Əsədin təhvil verilməsini rəsmi olaraq tələb etməyi planlaşdırıb.
Son xəbərlər
14:17
Bəşər Əsədin əmisi oğlu həbs edilibDigər ölkələr
14:13
Gürcüstan DİN Valtoneni təxminən 2 min dollar cərimələyibRegion
14:12
İlk etimadsızlıq səsverməsi Lekornyu üçün uğurlu olubDigər ölkələr
14:12
ABB səhmdarları 16 %-ə yaxın dividend qazana bilərlərMaliyyə
14:12
Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketini razılaşdıra bilməyibDigər ölkələr
14:07
Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktorunun vəziyyəti ağırlaşıbİncəsənət
14:04
Foto
Şabranda Cüdo Təlim Mərkəzi fəaliyyətə başlayıbFərdi
14:03
Paşinyan: Din xadimlərinin həbsi Azərbaycanla sülh prosesi ilə bağlı deyilRegion
14:00