​Сирийские ВВС ликвидировали 70 боевиков ИГИЛ на севере страны

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Самолеты сирийских ВВС нанесли авиаудары по командным пунктам террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в провинции Алеппо, 70 террористов уничтожены.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости военный источник.

"Ликвидировано 70 боевиков, более 60 ранены в результате авиаударов сирийских ВВС по командным пунктам ДАИШ в районах Джиб-Габша, аль-Баб, Тель-Эльм и Дейр-Каак в провинции Алеппо", - рассказал собеседник агентства.