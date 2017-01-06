Сирийские войска нанесли ракетный удар по позициям террористов под Дамаском

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Сирийская армия расширяет масштабы антитеррористической операции в долине Вади-Барада к западу от Дамаска с целью вернуть под контроль расположенные там водные источники.

Как передает Report, об этом сообщила телестанция "Аль-Маядин".

Правительственные силы нанесли в четверг ракетный удар по позициям экстремистской группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" в районе населенного пункта Дейр-Макрин. По ее информации, в рядах противника имеются убитые и раненые.

Террористы по-прежнему удерживают в своих руках крупнейший водный резервуар Айн-эль-Фиджи под Дамаском. Они вывели из строя трубопровод, по которому в столицу поступает питьевая вода.