В Португалии началось голосование на президентских выборах

Голосование на президентских выборах началось в Португалии.

Как сообщает Report, на высший государственный пост претендуют 11 кандидатов (10 мужчин и 1 женщина).

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (12:00 по Баку) и будут работать до 19:00 (23:00 по Баку). Как ожидается, предварительные результаты голосования объявят уже ночью. Если ни один из кандидатов не сумеет получить по итогам волеизъявления более 50% голосов, 8 февраля Португалию ждет второй тур выборов.

Действующий глава государства Марселу Ребелу ди Соуза занял свой пост в 2016 году, а в 2021 году был переизбран. Он не мог вновь претендовать на должность, поскольку, согласно местному законодательству, не допускается переизбрание на три срока подряд.

Опросы в преддверии выборов указывали на то, что ни один из кандидатов не сможет получить в первом туре более 50% голосов. В таком случае пройдет второй тур, в котором примут участие только два претендента на пост, получившие наибольшую поддержку избирателей. В последний раз такое случалось в 1986 году.