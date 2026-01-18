İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Portuqaliyada prezident seçkiləri keçirilir

    Digər ölkələr
    • 18 yanvar, 2026
    • 12:18
    Portuqaliyada prezident seçkiləri keçirilir

    Portuqaliyada prezident seçkiləri keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, prezident postu uğrunda 11 namizəd (10 kişi və 1 qadın) mübarizə aparır.

    Seçki məntəqələri yerli vaxtla saat 08:00-da (Bakı vaxtı ilə 12:00) açılıb və saat 19:00-a (Bakı vaxtı ilə 23:00) qədər işləyəcək. Səsvermənin ilkin nəticələrinin gecə elan olunacağı gözlənilir. Əgər namizədlərdən heç biri səslərin 50 %-dən çoxunu qazana bilməsə, fevralın 8-də ikinci tur keçiriləcək.

    Hazırkı dövlət başçısı Marselu Rebelu di Souza öz postunu 2016-cı ildə tutub və 2021-ci ildə yenidən seçilib. Yerli qanunvericilikdə ardıcıl üç müddətə yenidən seçilməyə icazə verilmədiyinə görə namizəd ola bilməyib.

    Seçkilərə qədər keçirilən sorğular heç bir namizədin birinci turda səslərin 50 %-dən çoxunu ala bilməyəcəyini göstərib. Bu halda ikinci tur keçiriləcək və burada yalnız seçicilərin ən çox dəstəyini qazanan iki namizəd iştirak edəcək. Sonuncu dəfə belə hal 1986-cı ildə baş verib.

    Prezident seçkiləri Portuqaliya Marselu Rebelu di Souza
    В Португалии началось голосование на президентских выборах

    Son xəbərlər

    15:12

    Binəqədidə avtomobil və motosiklet oğurlayan şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    15:05

    Qazaxıstanda türk dillərinin tanınması üçün süni intellekt modeli hazırlanıb

    Region
    15:05

    İngiltərə klubu baş məşqçisini yaxın vaxtlarda istefaya göndərməyi düşünür

    Futbol
    14:55
    Foto

    Sabunçuda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    14:52
    Video

    Türkiyədə əməliyyat zamanı 290 kq-a yaxın narkotik aşkarlanıb

    Region
    14:40
    Foto

    Valideyn gözü ilə Polis Akademiyası: gələcəyə açılan qapı

    Elm və təhsil
    14:36

    Binəqədidə evdə yanğın olub, bir nəfər tüstüdən zəhərlənib

    Hadisə
    14:31

    Respublika fənn olimpiadalarında 48 minə yaxın şagird iştirak edib

    Elm və təhsil
    14:17

    İndoneziyada təyyarənin qalıqları və sərnişinlərdən birinin meyiti tapılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti