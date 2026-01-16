Сирийская армия опубликовала карту районов сосредоточения YPG/SDG
- 16 января, 2026
- 23:43
Сирийская армия опубликовала карту районов, находящихся под контролем террористических формирований YPG/SDG в районе Дейр-Хафир, расположенном к западу от реки Евфрат, и призвала мирных жителей держаться подальше от этих территорий.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, боевики сосредоточены в четырех отдельных точках указанного района.
Отмечается, что террористические организации осуществляют атаки на гражданские объекты в Алеппо с использованием дронов-камикадзе (БПЛА), запуская их именно из этих районов.
