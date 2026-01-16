Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Сирийская армия опубликовала карту районов сосредоточения YPG/SDG

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 23:43
    Сирийская армия опубликовала карту районов сосредоточения YPG/SDG

    Сирийская армия опубликовала карту районов, находящихся под контролем террористических формирований YPG/SDG в районе Дейр-Хафир, расположенном к западу от реки Евфрат, и призвала мирных жителей держаться подальше от этих территорий.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, боевики сосредоточены в четырех отдельных точках указанного района.

    Отмечается, что террористические организации осуществляют атаки на гражданские объекты в Алеппо с использованием дронов-камикадзе (БПЛА), запуская их именно из этих районов.

    Сирия YPG/SDG Дейр-Хафир карта
    Suriya ordusu YPG/SDQ-nin cəmləşdiyi ərazilərin xəritəsini bölüşüb

    Последние новости

    23:50

    Зеленский: Россия готовит новые массированные удары

    Другие страны
    23:43

    Сирийская армия опубликовала карту районов сосредоточения YPG/SDG

    Другие страны
    23:25

    Трамп заявил, что никто не убеждал его не наносить удар по Ирану

    Другие страны
    23:12

    Трамп не дал ясного ответа на вопрос, покинут ли США НАТО, если не получат Гренландию

    Другие страны
    23:02

    Лидер венесуэльской оппозиции видит перспективу постепенного перехода к свободным выборам

    Другие страны
    22:39

    "Нефтчи" подписал американского баскетболиста и расстался с двумя игроками

    Командные
    22:23

    Посол Украины Стефанишина: переговоры с США пройдут в Майами 17 января - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:07

    Трамп поблагодарил Иран

    Другие страны
    22:00

    Хакан Фидан и глава МИД Омана обсудили ситуацию в регионе

    В регионе
    Лента новостей