    • 16 yanvar, 2026
    • 23:41
    Suriya ordusu YPG/SDQ-nin cəmləşdiyi ərazilərin xəritəsini bölüşüb

    Suriya ordusu YPG/SDQ terror təşkilatının Fərat çayının qərbindəki Deyr Hafir bölgəsində yayıldığı ərazilərin xəritəsini paylaşaraq, mülki şəxslərə bu yerlərə səfər etməmək barədə çağırış edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, terrorçular qeyd olunan bölgənin dörd ayrı nöqtəsində cəmləşib.

    "Terror təşkilatları Hələbdəki mülki obyektlərə kamikadze pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə hücumları həmin nöqtələrdən həyata keçirir" , - məlumatda qeyd olunub.

    Сирийская армия опубликовала карту районов сосредоточения YPG/SDG

