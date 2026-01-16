Suriya ordusu YPG/SDQ-nin cəmləşdiyi ərazilərin xəritəsini bölüşüb
Digər ölkələr
- 16 yanvar, 2026
- 23:41
Suriya ordusu YPG/SDQ terror təşkilatının Fərat çayının qərbindəki Deyr Hafir bölgəsində yayıldığı ərazilərin xəritəsini paylaşaraq, mülki şəxslərə bu yerlərə səfər etməmək barədə çağırış edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, terrorçular qeyd olunan bölgənin dörd ayrı nöqtəsində cəmləşib.
"Terror təşkilatları Hələbdəki mülki obyektlərə kamikadze pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə hücumları həmin nöqtələrdən həyata keçirir" , - məlumatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
00:07
Foto
Heydər Əliyev Mərkəzində Kerol Förmenin sərgisinin açılışı olubMədəniyyət siyasəti
23:50
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Erməni katib göstəriş vermişdi ki, bir nəfər sağ çıxmasınDaxili siyasət
23:41
Suriya ordusu YPG/SDQ-nin cəmləşdiyi ərazilərin xəritəsini bölüşübDigər ölkələr
23:31
"Qalatasaray"ın keçmiş futbolçusu narkotik alverinə görə həbs edilibRegion
23:29
Tramp İrana zərbə endirməmək qərarını dəyişə bilərDigər ölkələr
23:13
ABŞ Qrenlandiyanın ilhaqını NATO ilə müzakirə edirDigər ölkələr
22:45
Ukrayna-ABŞ danışıqları yanvarın 17-də Mayamidə keçiriləcək - YenilənibDigər ölkələr
22:29
"Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Türkiyədəki toplanışda daha çox gənc oyunçularımız təcrübə qazandı"Futbol
22:13