Сингапур разрешил въезд вакцинированным туристам из восьми стран

С 19 октября полностью вакцинированные граждане из восьми стран, включая Великобританию, Францию, Испанию и США, смогут без соблюдения карантинного режима въезжать в Сингапур, при условии прохождения теста на COVID-19.

С 19 октября полностью вакцинированные граждане из восьми стран, включая Великобританию, Францию, Испанию и США, смогут без соблюдения карантинного режима въезжать в Сингапур, при условии прохождения теста на COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило правительство Сингапура в субботу.

Данное решение знаменует собой важный шаг в стратегии Сингапура по возобновлению международных связей. Так, туристическая программа Сингапура для полностью вакцинированных людей началась в сентябре с Германии и Брунея и со следующего месяца будет включать Южную Корею.

Помимо этого, в Сингапуре также ввели специальные ограничения для непривитых граждан: им запрещено входить в торговые центры, туристические объекты, парки развлечений и места общественного питания.