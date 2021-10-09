Сингапур разрешил въезд вакцинированным туристам из восьми стран

С 19 октября полностью вакцинированные граждане из восьми стран, включая Великобританию, Францию, Испанию и США, смогут без соблюдения карантинного режима въезжать в Сингапур, при условии прохождения теста на COVID-19.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило правительство Сингапура в субботу.
Данное решение знаменует собой важный шаг в стратегии Сингапура по возобновлению международных связей. Так, туристическая программа Сингапура для полностью вакцинированных людей началась в сентябре с Германии и Брунея и со следующего месяца будет включать Южную Корею.
Помимо этого, в Сингапуре также ввели специальные ограничения для непривитых граждан: им запрещено входить в торговые центры, туристические объекты, парки развлечений и места общественного питания.