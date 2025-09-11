Симонян: Пашинян в ближайшие дни посетит РФ и встретится с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшие дни посетит с визитом Россию, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

Он также добавил, что Армения не рассматривает возможность вывода со своей территории российской военной базы.

"В настоящее время этот вопрос мы не обсуждаем, у нас не было таких разговоров", - отметил он на вопрос журналиста о том, рассматривается ли вывод российской военной базы с территории Армении