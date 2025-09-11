İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Digər ölkələr
    • 11 sentyabr, 2025
    • 12:00
    Paşinyan yaxın günlərdə Rusiyaya səfər edəcək və Putinlə görüşəcək

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan yaxın günlərdə Rusiyaya səfər edəcək.

    "Report"un yerli KİV-lərə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan bildirib.

    Məlumata görə, N.Paşinyan Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə görüşəcək.

    O, həmçinin əlavə edib ki, Ermənistan öz ərazisindən Rusiya hərbi bazasının çıxarılması imkanını nəzərdən keçirmir.

    "Hazırda biz bu məsələni müzakirə etmirik, bizim belə söhbətlərimiz olmayıb", - A.Simonyan, Ermənistan ərazisindən Rusiya hərbi bazasının çıxarılmasının nəzərdən keçirilib-keçirilmədiyi barədə suala cavab verərkən qeyd edib.

    Симонян: Пашинян в ближайшие дни посетит РФ и встретится с Путиным

