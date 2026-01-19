Силы самообороны Японии обнаружили разведывательный корабль РФ вблизи Окинавы

Силы самообороны Японии проследили за передвижением российского разведывательного корабля класса "Вишня" на юге страны вблизи Окинавы.

Как передает Report, об этом сообщил японский Объединенный комитет начальников штабов.

По данным Морских сил самообороны Японии, российский корабль был замечен вблизи островов префектуры Окинава еще 17 января.

В воскресенье он прошел к северу от острова Мияко, а в понедельник приближался с юга и востока к острову Окинава.

Для наблюдения за действиями российского корабля были задействованы патрульные противолодочные самолеты Р-1 и Р-3С и патрульные корабли, говорится в сообщении.