Силы самообороны Японии обнаружили разведывательный корабль РФ вблизи Окинавы
Другие страны
- 19 января, 2026
- 16:07
Силы самообороны Японии проследили за передвижением российского разведывательного корабля класса "Вишня" на юге страны вблизи Окинавы.
Как передает Report, об этом сообщил японский Объединенный комитет начальников штабов.
По данным Морских сил самообороны Японии, российский корабль был замечен вблизи островов префектуры Окинава еще 17 января.
В воскресенье он прошел к северу от острова Мияко, а в понедельник приближался с юга и востока к острову Окинава.
Для наблюдения за действиями российского корабля были задействованы патрульные противолодочные самолеты Р-1 и Р-3С и патрульные корабли, говорится в сообщении.
Последние новости
16:19
Президент Азербайджана удостоен премии ЗайедаВнешняя политика
16:13
В России перевернулся автобус, есть пострадавшиеДругие страны
16:07
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 4% в 2025 годуФинансы
16:07
Силы самообороны Японии обнаружили разведывательный корабль РФ вблизи ОкинавыДругие страны
15:58
Азербайджан в 2025 году увеличил производство дизельного топлива почти на 23%Энергетика
15:56
В Азербайджане в 2025 году доходы от мобильной связи выросли почти на 5%ИКТ
15:39
Узбекистан в ответ на приглашение Трампа выразил готовность присоединиться к Совету мира по ГазеВ регионе
15:36
Инвестиции в ИКТ в Азербайджане сократились в 2025 году почти на 47%ИКТ
15:34