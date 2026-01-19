Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Силы самообороны Японии обнаружили разведывательный корабль РФ вблизи Окинавы

    Другие страны
    • 19 января, 2026
    • 16:07
    Силы самообороны Японии обнаружили разведывательный корабль РФ вблизи Окинавы

    Силы самообороны Японии проследили за передвижением российского разведывательного корабля класса "Вишня" на юге страны вблизи Окинавы.

    Как передает Report, об этом сообщил японский Объединенный комитет начальников штабов.

    По данным Морских сил самообороны Японии, российский корабль был замечен вблизи островов префектуры Окинава еще 17 января.

    В воскресенье он прошел к северу от острова Мияко, а в понедельник приближался с юга и востока к острову Окинава.

    Для наблюдения за действиями российского корабля были задействованы патрульные противолодочные самолеты Р-1 и Р-3С и патрульные корабли, говорится в сообщении.

    Япония Силы самообороны Японии Россия ВМС РФ

    Последние новости

    16:19

    Президент Азербайджана удостоен премии Зайеда

    Внешняя политика
    16:13

    В России перевернулся автобус, есть пострадавшие

    Другие страны
    16:07

    Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 4% в 2025 году

    Финансы
    16:07

    Силы самообороны Японии обнаружили разведывательный корабль РФ вблизи Окинавы

    Другие страны
    15:58

    Азербайджан в 2025 году увеличил производство дизельного топлива почти на 23%

    Энергетика
    15:56

    В Азербайджане в 2025 году доходы от мобильной связи выросли почти на 5%

    ИКТ
    15:39

    Узбекистан в ответ на приглашение Трампа выразил готовность присоединиться к Совету мира по Газе

    В регионе
    15:36

    Инвестиции в ИКТ в Азербайджане сократились в 2025 году почти на 47%

    ИКТ
    15:34

    В Азербайджане в 2025 году по железной дороге перевезено около 17 млн тонн грузов

    Инфраструктура
    Лента новостей