İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Yaponiya özünümüdafiə qüvvələri Okinava yaxınlığında Rusiya kəşfiyyat gəmisini aşkarlayıb

    Digər ölkələr
    • 19 yanvar, 2026
    • 16:24
    Yaponiya özünümüdafiə qüvvələri Okinava yaxınlığında Rusiya kəşfiyyat gəmisini aşkarlayıb

    Yaponiya özünümüdafiə qüvvələri ölkənin cənubundakı Okinava yaxınlığında Rusiyanın "Vişnya" sinfinə aid gəmi aşkarlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaponiyanın birləşmişmiş Qərargah Rəisləri Komitəsi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Rusiya gəmisi Okinava prefekturasının adaları yaxınlığında hələ yanvarın 17-də müşahidə edilib.

    Bildirilib ki, Rusiya gəmisinin hərəkətlərini müşahidə etmək üçün "P-1" və "P-3C" patrul sualtı qayıqlara qarşı təyyarələr və patrul gəmiləri cəlb edilib.

    Okinava Rusiya Yaponiya
    Силы самообороны Японии обнаружили разведывательный корабль РФ вблизи Окинавы

    Son xəbərlər

    16:28

    KİV: Kabildə güclü partlayış olub

    Digər ölkələr
    16:25

    Gilas bağlarına subsidiya: Fermerlər bu təşviq mexanizmindən nə qədər yararlana bilir? - ARAŞDIRMA

    ASK
    16:25
    Rəy

    Böyük ola bilməyən "velikoruslar" – Duqin və solovyovların sönmüş ulduzları - ŞƏRH

    Analitika
    16:24

    Yaponiya özünümüdafiə qüvvələri Okinava yaxınlığında Rusiya kəşfiyyat gəmisini aşkarlayıb

    Digər ölkələr
    16:21

    Qar voleybolu üzrə Azərbaycan Kuboku keçiriləcək

    Komanda
    16:20

    Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Komitəsi birgə tədbirlər planı imzalayıb

    Hərbi
    16:18
    Foto

    DSX-də 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar anım tədbirləri keçirilib

    Hərbi
    16:17

    Ötən il Azərbaycanda 590 min tona yaxın karbamid istehsal olunub

    Energetika
    16:10

    Bakıda 10 müntəzəm marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil ediləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti