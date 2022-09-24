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Силы обороны Украины уничтожили 4 самолета ВВС России

Силы обороны Украины уничтожили 4 самолета ВВС России Силы обороны Украины уничтожили четыре самолета, поразили четыре пункта управления и более чем 20 районов сосредоточения живой силы и техники российских войск.
Другие страны
24 сентября 2022 г. 21:18
Силы обороны Украины уничтожили 4 самолета ВВС России

Силы обороны Украины уничтожили четыре самолета, поразили четыре пункта управления и более чем 20 районов сосредоточения живой силы и техники российских войск.

Как передает Report, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 5 позиций зенитных ракетных комплексов", - говорится в сводке.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), пять беспилотников и крылатую ракету врага.

"Ракетные войска и артиллерия, в частности поразили 4 пункты управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами", - добавили в Генштабе.

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 24 сентября общие боевые потери РФ среди личного состава ориентировочно составляют около 56 тыс. 300 человек.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın 4 təyyarəsini vurub

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