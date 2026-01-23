Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Пензенской области РФ

    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 17:59
    Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Пензенской области РФ

    Силы обороны Украины 23 января поразили нефтебазу "Пензанефтепродукт" в Пензенской области РФ.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

    "В рамках планомерного и системного снижения наступательных возможностей и военно-экономического потенциала врага поражена нефтебаза "Пензанефтепродукт" в Пензенской области РФ", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что на объекте зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются.

    "Также подтверждено поражение радиолокационной станции "Подлет" на временно оккупированной территории Крыма, в районе населенного пункта Фрунзе. Кроме того, на территориях временно оккупированной Донецкой области и Белгородской области РФ поражены сосредоточение живой силы РФ. Утраты уточняются", - говорится в сообщении.

