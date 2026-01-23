Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Пензенской области РФ

Силы обороны Украины 23 января поразили нефтебазу "Пензанефтепродукт" в Пензенской области РФ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В рамках планомерного и системного снижения наступательных возможностей и военно-экономического потенциала врага поражена нефтебаза "Пензанефтепродукт" в Пензенской области РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на объекте зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются.

"Также подтверждено поражение радиолокационной станции "Подлет" на временно оккупированной территории Крыма, в районе населенного пункта Фрунзе. Кроме того, на территориях временно оккупированной Донецкой области и Белгородской области РФ поражены сосредоточение живой силы РФ. Утраты уточняются", - говорится в сообщении.