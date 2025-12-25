Силы безопасности Сирии задержали главаря террористов ИГИЛ в Дамаске

Сотрудники сил внутренней безопасности Сирии провели спецоперацию, в ходе которой был схвачен главарь террористической организации ИГИЛ в Дамаске.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении начальника провинциального управления МВД генерала Ахмеда ад-Даллати, распространенном в соцсети X.

"Наши спецподразделения в сотрудничестве с военной разведкой и силами международной коалиции провели операцию по уничтожению оплота ИГИЛ в столичном пригороде Муадамия, - указывается в тексте. - В результате был арестован главарь террористической ячейки в Дамаске Таха аз-Зуаби и ряд его сообщников. У них были изъяты пояса со взрывчаткой и оружие".

По словам ад-Даллати, рейд был проведен после того, как поступил сигнал о существовании террористической ячейки от местных жителей, которые оказали содействие силовикам в поимке преступников.

"Это серьезный удар по организации ИГИЛ, который свидетельствует о готовности наших сил безопасности к противостоянию любой угрозе стабильности в Дамаске и его окрестностях", - подчеркнул генерал.

Напомним, что 13 декабря в районе Пальмиры был обстрелян совместный сирийско-американский патруль. В результате погибли двое военнослужащих США и один американский переводчик из числа гражданских лиц.