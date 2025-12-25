Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Силы безопасности Сирии задержали главаря террористов ИГИЛ в Дамаске

    Другие страны
    • 25 декабря, 2025
    • 04:05
    Силы безопасности Сирии задержали главаря террористов ИГИЛ в Дамаске

    Сотрудники сил внутренней безопасности Сирии провели спецоперацию, в ходе которой был схвачен главарь террористической организации ИГИЛ в Дамаске.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении начальника провинциального управления МВД генерала Ахмеда ад-Даллати, распространенном в соцсети X.

    "Наши спецподразделения в сотрудничестве с военной разведкой и силами международной коалиции провели операцию по уничтожению оплота ИГИЛ в столичном пригороде Муадамия, - указывается в тексте. - В результате был арестован главарь террористической ячейки в Дамаске Таха аз-Зуаби и ряд его сообщников. У них были изъяты пояса со взрывчаткой и оружие".

    По словам ад-Даллати, рейд был проведен после того, как поступил сигнал о существовании террористической ячейки от местных жителей, которые оказали содействие силовикам в поимке преступников.

    "Это серьезный удар по организации ИГИЛ, который свидетельствует о готовности наших сил безопасности к противостоянию любой угрозе стабильности в Дамаске и его окрестностях", - подчеркнул генерал.

    Напомним, что 13 декабря в районе Пальмиры был обстрелян совместный сирийско-американский патруль. В результате погибли двое военнослужащих США и один американский переводчик из числа гражданских лиц.

    Сирия ИГИЛ борьба с терроризмом
    Фото
    Suriya təhlükəsizlik qüvvələri Dəməşqdə İŞİD terrorçularının liderini saxlayıb

    Последние новости

    05:19

    Xinhua: В Китае из-за аварии на шахте погибли четыре человека

    Другие страны
    04:47

    В порту Темрюка из-за атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами

    В регионе
    04:05
    Фото

    Силы безопасности Сирии задержали главаря террористов ИГИЛ в Дамаске

    Другие страны
    03:38

    Ким Чен Ын ознакомился с планами тайных подводных вооружений

    Другие страны
    03:22

    Султан Раев поздравил президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    02:55

    Поддержанный Трампом политик победил на выборах президента Гондураса

    Другие страны
    02:16
    Фото

    В Сирии нейтрализовали банду, готовившую взрывы на новогодние праздники

    Другие страны
    01:39

    СМИ: Вашингтон разрешил индийской Reliance закупать нефть у "Роснефти"

    Другие страны
    01:05

    Католики мира празднуют Рождество

    Другие страны
    Лента новостей