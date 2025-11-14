Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Силы безопасности Сирии отразили несколько нападений в Эс-Сувейде

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 04:50
    Силы безопасности Сирии отразили несколько нападений в Эс-Сувейде

    Вооруженные группировки в южной провинции Эс-Сувейда третий день подряд нарушают режим прекращения огня, силы безопасности отражают нападения.

    Как передает Report, об этом сообщили в командовании сил внутренней безопасности провинции телеканалу "Аль-Ихбария".

    "Повстанческие группировки в Эс-Сувейде нарушают режим прекращения огня третий день подряд, проводя на территории провинции обстрелы, которые привели к ранениям сотрудников сил безопасности", - приводит канал заявление командования. Сирийские бойцы пресекли несколько попыток членов группировок продвинуться с разных направлений.

    Сирия Вооруженные группировки силы безопасности

    Последние новости

    04:50

    Силы безопасности Сирии отразили несколько нападений в Эс-Сувейде

    Другие страны
    04:23

    Хегсет объявил о начале операции по борьбе с наркокартелями

    Другие страны
    03:52

    NYT: Пентагон опасается утечки технологий КНР в случае поставок F-35 Эр-Рияду

    Другие страны
    03:11

    Ракета New Glenn отправила два зонда к Марсу для изучения его магнитосферы

    Наука и образование
    02:36
    Видео

    Эрдоган выразил соболезнования отцу военнослужащего, погибшего в авиакатастрофе

    В регионе
    02:25

    В Армении на два месяца арестовали двух оппозиционных блогеров

    В регионе
    01:46

    МИД Грузии: Ответственность за приостановку виз с Брюсселем ляжет на Европу

    В регионе
    01:43

    Отборочный тур ЧМ-2026 в Европе: Франция и Англия одержали победы

    Футбол
    01:18

    Президент "Барселоны" заявил, что Месси заслуживает памятника на "Камп Ноу"

    Футбол
    Лента новостей