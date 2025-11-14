Силы безопасности Сирии отразили несколько нападений в Эс-Сувейде

Вооруженные группировки в южной провинции Эс-Сувейда третий день подряд нарушают режим прекращения огня, силы безопасности отражают нападения.

Как передает Report, об этом сообщили в командовании сил внутренней безопасности провинции телеканалу "Аль-Ихбария".

"Повстанческие группировки в Эс-Сувейде нарушают режим прекращения огня третий день подряд, проводя на территории провинции обстрелы, которые привели к ранениям сотрудников сил безопасности", - приводит канал заявление командования. Сирийские бойцы пресекли несколько попыток членов группировок продвинуться с разных направлений.