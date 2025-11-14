İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Suriyanın təhlükəsizlik qüvvələri Əs-Suveydada silahlıların hücumlarını dəf edib

    Suriyanın Əs-Suveyda əyalətinin cənubundakı silahlı qruplaşmalar ardıcıl üçüncü gündür, atəşkəsi pozur, təhlükəsizlik qüvvələri hücumları dəf edir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə vilayətin Daxili Təhlükəsizlik Qüvvələrinin Komandanlığı "Al-İxbariya" telekanalına bildirib.

    Telekanal komandanlığa istinadən bildirib ki, Əs-Suveydadakı üsyançı qruplaşmalar bir neçə gündür ki, atəşkəsi pozur, əyalət boyunca atəş açıb və təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşlarını yaralayıblar. Suriyalı döyüşçülər bu qrupların müxtəlif istiqamətlərdən irəliləmək üçün bir neçə cəhdinin qarşısını alıblar.

