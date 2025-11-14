Suriyanın təhlükəsizlik qüvvələri Əs-Suveydada silahlıların hücumlarını dəf edib
Digər ölkələr
- 14 noyabr, 2025
- 05:17
Suriyanın Əs-Suveyda əyalətinin cənubundakı silahlı qruplaşmalar ardıcıl üçüncü gündür, atəşkəsi pozur, təhlükəsizlik qüvvələri hücumları dəf edir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə vilayətin Daxili Təhlükəsizlik Qüvvələrinin Komandanlığı "Al-İxbariya" telekanalına bildirib.
Telekanal komandanlığa istinadən bildirib ki, Əs-Suveydadakı üsyançı qruplaşmalar bir neçə gündür ki, atəşkəsi pozur, əyalət boyunca atəş açıb və təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşlarını yaralayıblar. Suriyalı döyüşçülər bu qrupların müxtəlif istiqamətlərdən irəliləmək üçün bir neçə cəhdinin qarşısını alıblar.
Suriyanın təhlükəsizlik qüvvələri Əs-Suveydada silahlıların hücumlarını dəf edib
