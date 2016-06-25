Баку. 25 Июнь. REPORT.AZ/ Силы безопасности Алжира задержали четырех террористов в ходе спецопераций в различных районах страны.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны республики.

"В рамках борьбы с терроризмом отрядам Национальной народной армии Алжира утром 25 июня удалось обнаружить в лесополосе района Айн Тюрк тела двух террористов, а также два автомата Калашникова, большое количество боеприпасов, гранату, мобильные телефоны и документы, - отмечается в документе. - В районе Сиди Белаббес подразделения Национальной жандармерии республики арестовали трех террористов. Кроме того, в вилайете Эль-Уэд силами ННА были задержаны один террорист и четыре его пособника".