Сильное землетрясение в Перу, более 40 пострадавших

В результате сильного землетрясения на северо-западе Перу пострадал по меньшей мере 41 человек.

В результате сильного землетрясения на северо-западе Перу пострадал по меньшей мере 41 человек.

Как передает Report, об этом сообщило радио RPP со ссылкой на департамент здравоохранения региона Пьюра.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в 12.10 (21.10 - бакинское время) на глубине 36 км в 12 км от города Сульяна.

Отмечается, что в Сульяна пострадали 35 человек, у двоих из них тяжелые травмы. Еще шесть человек были ранены в городе Пьюра. Из 41 пострадавшего 20 пациентов уже покинули больницы.

Кроме того, повреждена городская инфраструктура, нанесен ущерб ряду жилых зданий и храмов.

В регион, пострадавший от землетрясения, прибыл президент страны Педро Кастильо.