Сильное землетрясение произошло у берегов Самоа

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Самоа в Тихом океане.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 246 км к юго-западу от столицы Самоа - Апиа, очаг залегал на глубине 36 км.

Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.