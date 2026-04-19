Сильное землетрясение произошло у берегов Самоа
- 19 апреля, 2026
- 22:38
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Самоа в Тихом океане.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 246 км к юго-западу от столицы Самоа - Апиа, очаг залегал на глубине 36 км.
Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.
