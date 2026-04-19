Samoa sahillərində güclü zəlzələ baş verib
- 19 aprel, 2026
- 23:09
Sakit Okeanın Samoa sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat verib.
Məlumata görə, yeraltı təkanlar Samoanın paytaxtı Apiadan 246 km cənub-qərbdə qeydə alınıb, zəlzələ ocağı 36 km dərinlikdə baş verib.
Hər hansı tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir, sunami təhlükəsi elan olunmayıb.
