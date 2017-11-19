Сильный пожар в пригороде Пекина унес жизни 19 человек

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 19 человек погибли и еще восемь получили ранения в результате .сильного пожара в пригороде Пекина. Как сообщает Report, трагедия произошла в поселке Синьцзянь в районе Дасин.

14 пожарных расчетов на 34 единицы техники тушили пожар, спустя два часа пожарным удалось потушить открытые источники огня.

Сообщается, что пострадавшие госпитализированы. Власти устанавливают причины происшествия. Расследование взял под личный контроль секретарь парткома Пекина Цай Ци.