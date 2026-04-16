Сикорский об ускоренном вступлении Украины в ЕС: Этого не будет

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не поддерживает идею ускоренного вступления Украины в Европейский Союз.

Как передает Reprt со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в интервью RMF24, комментируя позицию лидера победившего на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра, который также выступает против ускоренной интеграции Украины в ЕС.

По словам Сикорского, Польша разделяет такую же точку зрения и считает, что Украина должна пройти полную процедуру вступления в ЕС .

"Он (Мадьяр - ред.) говорит то, что является также и нашей позицией. В Еврокомиссии появилась идея об ускоренном членстве. Этого не будет", – заявил министр.

Он подчеркнул, что все страны-кандидаты для вступления в ЕС должны соблюдать одинаковые правила: "Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия, так же как это пришлось сделать нам".

Глава польского МИД также предупредил, что Украину ждут непростые этапы переговоров. "И, конечно, будут сложные разделы переговоров, такие как сельское хозяйство или транспорт", – отметил он.

Отметим, что Украина с июня 2022 года официально является кандидатом на вступление в Европейский союз. В то же время в последнее время появились сообщения, что Украина может до конца 2026 года стать членом ЕС по ускоренной процедуре.