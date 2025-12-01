Сийярто: Венгрия не позволит ЕС ввести санкции против руководства Грузии
Другие страны
- 01 декабря, 2025
- 22:27
Венгрия никогда не согласится с введением Евросоюзом санкций против руководства Грузии.
Как передает Report, об этом заявил журналистам венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после встречи в Будапеште с мэром Тбилиси Кахой Каладзе.
"Мы, венгры, всегда будем поддерживать грузин, мы никогда не позволим Европейскому союзу ввести санкции против руководства страны. Венгры знают, каково это - плыть против течения. Мы знаем, каково это - отказаться следовать курсом либерального мейнстрима", - сказал глава МИД Венгрии.
Последние новости
23:07
В Турции произошла перестрелка в кафе, есть пострадавшиеВ регионе
22:55
ООН: Атаки на гражданскую инфраструктуру запрещены международным правомДругие страны
22:38
Болельщики "Ниццы" избили игроков французского клубаФутбол
22:27
Сийярто: Венгрия не позволит ЕС ввести санкции против руководства ГрузииДругие страны
22:17
Фото
Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей на турнирах в РФИндивидуальные
22:17
Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в ВашингтонДругие страны
22:15
Ермек Кошербаев: Глава Евросовета 3 декабря посетит КазахстанДругие страны
22:08
ООН надеется на результативность переговоров США и УкраиныДругие страны
22:05