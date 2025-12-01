Сийярто: Венгрия не позволит ЕС ввести санкции против руководства Грузии

Венгрия никогда не согласится с введением Евросоюзом санкций против руководства Грузии.

Как передает Report, об этом заявил журналистам венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после встречи в Будапеште с мэром Тбилиси Кахой Каладзе.

"Мы, венгры, всегда будем поддерживать грузин, мы никогда не позволим Европейскому союзу ввести санкции против руководства страны. Венгры знают, каково это - плыть против течения. Мы знаем, каково это - отказаться следовать курсом либерального мейнстрима", - сказал глава МИД Венгрии.