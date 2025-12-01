İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Siyarto: Macarıstan Aİ-nin Gürcüstan rəhbərliyinə qarşı sanksiyalarına razılıq verməyəcək

    Digər ölkələr
    • 01 dekabr, 2025
    • 22:56
    Macarıstan heç vaxt Avropa İttifaqının Gürcüstan rəhbərliyinə qarşı sanksiyalar tətbiq etməsinə razılıq verməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Macarıstanın xarici işlər və xarici iqtisadi əlaqələr naziri Peter Siyarto Budapeştdə Tbilisi meri Kaxa Kaladze ilə görüşdən sonra jurnalistlərə deyib.

    "Biz, macarlar, hər zaman gürcüləri dəstəkləyəcəyik. Heç vaxt Avropa İttifaqının ölkə rəhbərliyinə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə imkan verməyəcəyik. Macarlar yaxşı bilirlər ki, axına qarşı üzmək necə olur", – deyə Macarıstan XİN başçısı vurğulayıb.

    Сийярто: Венгрия не позволит ЕС ввести санкции против руководства Грузии

