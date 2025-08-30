Сийярто: Венгрия не поддержит решение ЕС о военной операции в Украине

Венгрия не поддержит решение ЕС о военной операции в Украине и любые решения, направленные против мирного процесса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, принимающий участие в неформальной встрече с коллегами из стран ЕС в Копенгагене.

"Они хотят принять решение о военной операции ЕС, но мы не поддержим ни одно решение, которое будет противоречить интересам Венгрии и препятствовать мирному процессу", - отметил Сийярто.