Сийярто: Венгрия не поддержит решение ЕС о военной операции в Украине
Другие страны
- 30 августа, 2025
- 10:59
Венгрия не поддержит решение ЕС о военной операции в Украине и любые решения, направленные против мирного процесса.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, принимающий участие в неформальной встрече с коллегами из стран ЕС в Копенгагене.
"Они хотят принять решение о военной операции ЕС, но мы не поддержим ни одно решение, которое будет противоречить интересам Венгрии и препятствовать мирному процессу", - отметил Сийярто.
