Peter Siyarto: Macarıstan Ukraynadakı hərbi əməliyyat barədə Aİ-nin qərarını dəstəkləməyəcək
Digər ölkələr
- 30 avqust, 2025
- 11:28
Macarıstan Ukraynada hərbi əməliyyat barədə Avropa İttifaqının (Aİ) qərarını və sülh prosesinə qarşı yönəlmiş hər hansı qərarı dəstəkləməyəcək.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu Macarıstanın xarici işlər və xarici iqtisadi əlaqələr naziri Peter Siyarto Kopenhagendə Aİ ölkələrindən olan həmkarları ilə qeyri-rəsmi görüşdə bildirib.
"Onlar Aİ-nin hərbi əməliyyatı barədə qərar qəbul etmək istəyirlər. Lakin biz Macarıstanın maraqlarına zidd və sülh prosesinə mane olan heç bir qərarı dəstəkləməyəcəyik", - nazir qeyd edib.
