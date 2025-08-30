    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Peter Siyarto: Macarıstan Ukraynadakı hərbi əməliyyat barədə Aİ-nin qərarını dəstəkləməyəcək

    Digər ölkələr
    • 30 avqust, 2025
    • 11:28
    Peter Siyarto: Macarıstan Ukraynadakı hərbi əməliyyat barədə Aİ-nin qərarını dəstəkləməyəcək

    Macarıstan Ukraynada hərbi əməliyyat barədə Avropa İttifaqının (Aİ) qərarını və sülh prosesinə qarşı yönəlmiş hər hansı qərarı dəstəkləməyəcək.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu Macarıstanın xarici işlər və xarici iqtisadi əlaqələr naziri Peter Siyarto Kopenhagendə Aİ ölkələrindən olan həmkarları ilə qeyri-rəsmi görüşdə bildirib.

    "Onlar Aİ-nin hərbi əməliyyatı barədə qərar qəbul etmək istəyirlər. Lakin biz Macarıstanın maraqlarına zidd və sülh prosesinə mane olan heç bir qərarı dəstəkləməyəcəyik", - nazir qeyd edib.

    Macaristan   Ukrayna   Avropa İttifaqı   SÜLH   Rusiya  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Сийярто: Венгрия не поддержит решение ЕС о военной операции в Украине
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    FM: Hungary won't support EU decision on military operation in Ukraine

    Son xəbərlər

    12:41

    Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttinin inşası gələn ilin sonunda başa çatdırılacaq

    İnfrastruktur
    12:38

    Ağdamdan digər azad edilmiş digər ərazilərə avtobus reysləri açılacaq

    İnfrastruktur
    12:36

    Emin Hüseynov: "Bakı-Ağdam qatarı azad edilmiş ərazilərinə qayıdışın vacib simvoludur"

    İnfrastruktur
    12:31

    Bakıda taksi şirkətinin xidməti otağından pul oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    12:30

    Soçi hava limanında 40-dan çox reys gecikir

    Digər ölkələr
    12:29

    Gəncədə avtoqəza olub, bir ailənin üç üzvü xəsarət alıb

    Hadisə
    12:21

    Cəbrayıl Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisinin davam etdirilməsinə 10 milyon manat xərclənəcək

    İnfrastruktur
    12:13
    Foto

    Bakı-Ağdam sərnişin qatarı təyinat məntəqəsinə çatıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    12:07
    Foto

    BBMM və İnsan Qardaşlığı Ali Komitəsi arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti