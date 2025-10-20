Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Сийярто: Венгрия не будет блокировать новый пакет санкций ЕС против РФ

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 23:29
    Сийярто: Венгрия не будет блокировать новый пакет санкций ЕС против РФ

    Будапешт не намерен блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, так как ему удалось убрать из него все пункты, с которыми он был не согласен.

    Как передает Report со ссылкой на Euractiv, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    "У нас нет плана его блокировать. Мы добились исключения из него всех мер, которые бы шли вразрез с нашими национальными интересами", - сказал он.

    При этом, как отмечается в сообщении, принятию нового пакета санкций все еще препятствует Словакия. Издание отмечает, что, как ожидается, на саммите ЕС в четверг лидеры стран ЕС попытаются убедить словацкого премьер-министра Роберта Фицо одобрить пакет.

    Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что главы МИД блока намереваются сразу приступить к работе над 20-м пакетом санкций после того, как будет готов 19-й.

    Евросоюз Венгрия 19-й пакет санкций антироссийские санкции Петер Сийярто
    Macarıstan XİN: Aİ-nin Rusiyaya yeni sanksiyalar paketini əngəlləməyəcəyik

    Последние новости

    00:00

    Минуло пять лет со дня освобождения поселка Миндживан от оккупации

    Карабах
    23:48

    Во Франции из-за торнадо один человек погиб, четверо пострадали

    Другие страны
    23:29

    Сийярто: Венгрия не будет блокировать новый пакет санкций ЕС против РФ

    Другие страны
    23:13

    Трамп: Лидеры ХАМАС не санкционировали нарушение перемирия в Газе

    Другие страны
    22:53

    Мака Бочоришвили: Угрозы ЕС об отмене безвизового режима с Грузией безосновательны

    В регионе
    22:35

    В Баку арестован водитель за неэтичное поведение по отношению к несовершеннолетнему ребенку

    Происшествия
    22:23

    Ялчын Рафиев принял участие в совещании ЕС высокого уровня

    Внешняя политика
    22:20

    США и Австралия инвестируют $3 млрд в добычу критически важных минералов - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:05

    Боевики ХАМАС передали Израилю тело еще одного заложника

    Другие страны
    Лента новостей