Сийярто: Венгрия не будет блокировать новый пакет санкций ЕС против РФ

Будапешт не намерен блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, так как ему удалось убрать из него все пункты, с которыми он был не согласен.

Как передает Report со ссылкой на Euractiv, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"У нас нет плана его блокировать. Мы добились исключения из него всех мер, которые бы шли вразрез с нашими национальными интересами", - сказал он.

При этом, как отмечается в сообщении, принятию нового пакета санкций все еще препятствует Словакия. Издание отмечает, что, как ожидается, на саммите ЕС в четверг лидеры стран ЕС попытаются убедить словацкого премьер-министра Роберта Фицо одобрить пакет.

Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что главы МИД блока намереваются сразу приступить к работе над 20-м пакетом санкций после того, как будет готов 19-й.