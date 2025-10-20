İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Macarıstan XİN: Aİ-nin Rusiyaya yeni sanksiyalar paketini əngəlləməyəcəyik

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2025
    • 23:51
    Macarıstan XİN: Aİ-nin Rusiyaya yeni sanksiyalar paketini əngəlləməyəcəyik

    Rəsmi Budapeşt Avropa İttifaqının (Aİ) Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketini əngəlləmək niyyətində deyil, çünki razılaşmadığı bütün müddəaları aradan qaldırmağa nail olub.

    "Report" "Euractiv"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto bildirib.

    "Bizim bunu bloklamaq planımız yoxdur. Biz milli maraqlarımıza zidd olan bütün tədbirləri aradan qaldırmağa müvəffəq olmuşuq", - o deyib.

    Bununla belə, qeyd olunur ki, Slovakiya hələ də yeni sanksiyalar paketinin qəbulunu əngəlləyir. Nəşr qeyd edir ki, cümə axşamı Avropa İttifaqının sammitində Aİ liderlərinin Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitsonu paketi təsdiqləməyə razı salmağa çalışacaqları gözlənilir.

    Bazar ertəsi Aİ diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas bildirib ki, blokun xarici işlər nazirləri 19-cu sanksiyalar hazır olduqdan sonra dərhal 20-ci sanksiyalar paketi üzərində işə başlamaq niyyətindədirlər.

