Сийярто: Венгрия и Сербия ускорят строительство первого совместного нефтепровода

Венгрия и Сербия договорились ускорить совместные инвестиции в укрепление энергетической безопасности.

Венгрия и Сербия договорились ускорить совместные инвестиции в укрепление энергетической безопасности.

Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook по итогам телефонного разговора с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович.

Сийярто отметил, что Сербия является партнером стратегического значения для Венгрии и "без Сербии нет венгерской энергетической безопасности - и наоборот".

"Мы договорились с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович об ускорении наших совместных инвестиций в энергетику и энергетическую безопасность, включая создание нового электрического соединения между энергосетями двух стран и строительство первого совместного нефтепровода", - заявил глава МИД Венгрии.