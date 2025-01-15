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Сийярто: Венгрия и Сербия ускорят строительство первого совместного нефтепровода

Сийярто: Венгрия и Сербия ускорят строительство первого совместного нефтепровода Венгрия и Сербия договорились ускорить совместные инвестиции в укрепление энергетической безопасности.
Другие страны
15 января 2025 г. 15:41
Сийярто: Венгрия и Сербия ускорят строительство первого совместного нефтепровода

Венгрия и Сербия договорились ускорить совместные инвестиции в укрепление энергетической безопасности.

Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook по итогам телефонного разговора с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович.

Сийярто отметил, что Сербия является партнером стратегического значения для Венгрии и "без Сербии нет венгерской энергетической безопасности - и наоборот".

"Мы договорились с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович об ускорении наших совместных инвестиций в энергетику и энергетическую безопасность, включая создание нового электрического соединения между энергосетями двух стран и строительство первого совместного нефтепровода", - заявил глава МИД Венгрии.

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Версия на английском языке Szijjarto: Hungary, Serbia to speed up construction of first joint oil pipeline

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